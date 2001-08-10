В Южно-Сахалинске приводят в порядок муниципальные детские площадки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам проведенного в конце прошлого года мониторинга составлен план мероприятий по содержанию и дальнейшему ремонту объектов в рамках заключенного муниципального контракта, рассказала ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в конце прошлого года в городском округе прошла инвентаризация игровых, детских и спортивных площадок на соответствие требованиям безопасности технического регламента Евразийского экономического союза. Было обследовано более 600 дворовых территорий. В итоге демонтировали непригодные для эксплуатации элементы детских площадок, а также утилизировали игровые комплексы с истекшим сроком эксплуатации.
Как рассказала начальник отдела мониторинга состояния муниципальных объектов Нина Фаткина, в этом сезоне с наступлением благоприятных погодных условий будет проведен ремонт пришедших в негодность элементов.
В частности, ремонт горок и лавочек запланирован на пр. Мира, 178. Как показало обследование, в целом игровая площадка относительно неплохо перенесла зиму. Резиновое покрытие сохранилось. А вот малые архитектурные формы пострадали от рук отдыхающих. Коммунальные службы провели уборку территории.
Напомним, если объекты находятся в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, по действующему законодательству они должны находиться на балансе жителей. Для этого жильцам нужно провести общее собрание и вынести на обсуждение вопросы содержания детской площадки и корректировки тарифа в связи с включением площадки в состав общего имущества. После чего УК будет обязана содержать площадку в надлежащем состоянии и производить ремонт элементов.
Отметим, если жители хотят установить новую детскую площадку, они должны также самостоятельно на общем собрании принять решение об участии в программе капитального ремонта дворов или в проекте «1000 дворов». Основное условие для участия — готовность жителей взять ответственность по содержанию новой детской площадки в рамках корректировки тарифа УК на обслуживание общего имущества. Ориентировочные сроки опроса по участию в программе капремонта — с 1 мая по 31 мая, по участию в проекте «1000 дворов» — с 1 по 31 августа. Дополнительная информация будет размещена в СМИ.
Получить дополнительную информацию о включении в состав общего имущества детских площадок, а также о механизме организации и проведения общих собраний собственников можно по телефону 300-469 (доб. 1- 9).
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