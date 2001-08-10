В Сахалинской области изменился алгоритм подачи заявок на ремонт подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь жителям островного региона, чей подъезд нуждается в ремонте, достаточно оставить заявку по телефону горячей линии ЖКХ или обратиться к депутату своего округа. Такой алгоритм накануне утвердил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В дальнейшем информация будет поступать в муниципалитеты для свода и формирования программы ремонта на ближайшие два года. Точный срок ремонта своего подъезда можно будет уточнить в муниципалитете. Оставить заявку можно, позвонив на горячую линию ЖКХ Сахалинской области по номеру 8(800)302-00-65 со стационарного или *0065 с мобильного телефонов, с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00.

– Ранее жильцам необходимо было обращаться в свою управляющую компанию. Благодаря новому алгоритму подачи заявок, мы сможем видеть имеющуюся потребность жителей островного региона и держать ситуацию на контроле. Сегодня перед нами стоит большая задача – в течение текущего года привести в порядок 4 тысячи подъездов, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Ранее глава островного региона поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году.

Напомним, ремонтные работы осуществляются в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.