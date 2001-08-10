Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2023
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16:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинка пыталась передать в больницу шприц с наркотиком для знакомого

Сахалинка пыталась передать в больницу шприц с наркотиком для знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Долинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в конце марта 45-летняя жительница областного центра пришла в местное медицинское учреждение, где на лечении находился её знакомый, и пыталась передать шприц с наркотическим веществом. На странное поведение посетительницы обратила внимание медицинская сестра. Она же обнаружила шприц, который женщина припрятала на территории больницы и вызвала полицейских. Сотрудники уголовного розыска установили личность ранее неоднократно судимой гражданки и позже она была задержана. Подозреваемая пояснила, что её знакомый является наркозависимым. Мужчина попросил её приобрести через интернет наркотик и передать ему. Согласно заключению эксперта, в шприце находилось 0,07 грамм метилэфедрона.

Расследование продолжается.

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