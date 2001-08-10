В Кванториуме гимназии № 3 идет неделя профориентации "Ближе к делу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участниками события стали 73 учащихся восьмых и девятых классов школ города. Организаторы подготовили насыщенную программу - с мастер-классами, собеседованиями и встречами с представителями разных компаний Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ходе мероприятия подростков познакомили с направлениями дополнительного образования «Кванториума», а также провели мастер-классы, направленные на получение навыков, которые пригодятся в будущей профессиональной жизни. Так, ребят научили создавать актуальное резюме, провели мастер-классы по самопрезентации и робототехнике.
- Когда я сюда попал, я понял что наш город и Кванториум дает столько возможностей и идей для реализации! Эти навыки, которые можно получить здесь позволяют человеку стать профессионалом, найти работу, которая нравится и приносит стабильный доход. Меня впечатлило айти направление, так как я увлекаюсь айти. И моя цель - пройти здесь все курсы, чтобы в дальнейшем успешно строить свою карьеру, - отметил восьмиклассник лицея № 2 Кирилл Бунин.
В профориентационной неделе принимают участие компании: «Сахалинская энергия», «Сбербанк», «GS Group», «Нерест». Подробнее об этом рассказала руководитель детского технопарка «Кванториум» Светлана Костюк:
- Это первое подобное событие в нашем технопарке, организованное при поддержке департамента образования Южно-Сахалинска. Идея профориентационной недели — помочь ребятам восьмых и девятых классов увидеть перспективы профессиональной реализации, которые существуют в нашем городе. Чтобы после вузов они возвращались в областной центр и развивались. Для этого мы пригласили представителей нефтегазовой, банковской сферы, айти-компанию, а также рыбопромышленное предприятие. В ходе взаимодействия с представителями компаний школьники видят как их знания можно применить на реальных предприятиях, - отметила Светлана Костюк.
Добавим, профориентационная неделя в детском технопарке «Кванториум» продлится до 21 апреля. В финале ребята должны будут применить полученные знания на собеседовании и корпоративе, где будут подведены итоги.
Данное мероприятие планируют сделать ежегодным.
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