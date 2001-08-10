Южносахалинцам напоминают о возможности бесплатно приватизировать жилье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ «Управление жилищной политики» Южно-Сахалинска оказывает жителям областного центра услугу по приватизации жилого фонда. Переход права собственности гражданам позволяет им полностью распоряжаться своим имуществом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В том числе, являясь собственником, гражданин вправе продать, подарить квартиру, передать её по наследству и др. Отметим, в 2022 году в городском округе было приватизировано 326 квартир.
Для предоставления услуги необходимо обратиться в МКУ «Жилищная политика» по адресу: Коммунистический проспект, д. 49, каб. 42.
Приемное время — среда с 10.00 до 17-00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Срок рассмотрения заявления — 35 дней.
Для получения услуги, необходимо предоставить следующие документы:
- ордер и/или договор социального найма;
- справка о составе семьи приватизируемого жилого помещения;
- паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
- нотариальное согласие на приватизации на членов семьи (в случае неучастия, отказа от приватизации).
– Процедура несложная. При необходимости специалисты проконсультируют по всем вопросам. Если одного из документов нет, подскажут, где его найти или оформить, – рассказала начальник МКУ Александра Стребкова.
Для удобства подачи документов заявление на приватизацию жилищного фонда можно подать в электронном виде через портал Госуслуг, а также в отделениях МФЦ.
Консультацию по вопросам приватизации квартиры граждане могут получить по телефону: 300-747 (доб. 2).
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