Участок ул. Западной в Южно-Сахалинске закрыт для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшие дни дорожные службы приступят к ремонтным работам на участке ул.Западной от пр.Победы до пер. Солнечного. Участок закрыт для проезда, объезд возможен по пер.Солнечному, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас готовятся необходимые документы для проведения земляных работ.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства разработаны меры по улучшению состояния ул. Западной - вдоль дороги с западной стороны обустроят водоотводную канаву, проложат трубу, произведут отвод воды, после чего саму дорогу приведут в порядок.

Ежедневно по пер. Солнечному, где организован объезд, проходит грейдер, содержание переулка и объездного пути - на контроле у подрядной организации.