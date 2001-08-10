Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2023
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Участок ул. Западной в Южно-Сахалинске закрыт для проезда
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок ул. Западной в Южно-Сахалинске закрыт для проезда

Участок ул. Западной в Южно-Сахалинске закрыт для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшие дни дорожные службы приступят к ремонтным работам на участке ул.Западной от пр.Победы до пер. Солнечного. Участок закрыт для проезда, объезд возможен по пер.Солнечному, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас готовятся необходимые документы для проведения земляных работ.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства разработаны меры по улучшению состояния ул. Западной - вдоль дороги с западной стороны обустроят водоотводную канаву, проложат трубу, произведут отвод воды, после чего саму дорогу приведут в порядок.

Ежедневно по пер. Солнечному, где организован объезд, проходит грейдер, содержание переулка и объездного пути - на контроле у подрядной организации.

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