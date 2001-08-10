Школьники голосуют за формирование комфортной городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 15 апреля по 31 мая идет рейтинговое голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Весь этот период информировать жителей о проекте и оказывать помощь в голосовании будут волонтеры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году в голосовании участвуют сквер защитников Отечества, сквер Геологов и сквер Восточный. Уже в пятый раз Южно-Сахалинск участвует в национальном проекте "Жилье и городская среда" по выбору общественных территорий, инициированном Президентом России Владимиром Путиным. Проект, который выберут жители Южно-Сахалинска, будет реализован в следующем году.
Напомним, проголосовать за объекты благоустройства, представленные в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", может каждый житель старше 14 лет.
- Как и в прошлые годы, помощь в голосовании жителям островной столицы оказывают волонтеры, которые прошли обучение и аккредитацию - это 23 активиста. В ближайший месяц они будут посещать образовательные учреждения, в том числе школы, где помогут проголосовать педагогическому составу и старшеклассникам, а также придут в коллективы детских садов, а также посетят ряд организаций - составлено расписание, ребята распределены, - комментирует директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Накануне волонтеры посетили школу № 4. Старшеклассники активно включились в проект.
- Есть ответственная молодежь, которая принимает решения, и, конечно, это очень важно - иметь возможность выбирать самому, какая территория станет лучше. Я считаю, что жители должны сами принимать решения, тем более молодежь, которая как раз-таки активно проводит время. Сегодня я сделала свой выбор, - поделилась ученица 10 класса школы № 4 Сабина Соборницкая.
- Я считаю, что у нас есть прекрасная возможность - выбрать те городские территории, которые нужно благоустроить. Это очень важно! В Южно-Сахалинске достаточно прекрасных мест, пусть их будет еще больше, - рассказал ученик 10 класса школы № 4 Александр Пак.
Напомним, рейтинговое голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" проходит на специальной платформе до 31 мая, необходима авторизация через портал Госуслуги.
Предварительно ознакомиться с проектами, а также перейти на портал для голосования можно на официальном сайте администрации города в разделе "Информация для населения".
Сквер -победитель рейтингового голосования будет обновлен уже в следующем году за счет федеральных и областных средств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году будет благоустроено общественное пространство севернее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева. Этот проект стал победителем голосования в 2022 году.
В целом в Сахалинской области в рамках Всероссийского голосования на выбор представлена 41 общественная территория, по 2-3 проекта от каждого муниципального образования. Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за выбранную территорию, в островном регионе созданы волонтерские штабы. По всей области будут работать 233 волонтера. В 2023 году в области появятся 20 благоустроенных территорий, которые поддержали большинство сахалинцев и курильчан в прошлом году.
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