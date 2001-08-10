На полигоне "Известковый" провели субботник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники АО "Управление по обращению с отходами" присоединились к месячнику по санитарной очистке, объявленному администрацией Южно-Сахалинска. Не смотря на регулярную уборку территории полигона "Известковый", работники организовали дополнительную очистку объекта и близлежащих участков на расстоянии не менее 50 метров, рассказали ТИА "Острова" в компании.
Сотрудники собрали мусор, скопившийся после зимы, сухую траву, листья и ветки, разлетевшиеся вдоль забора фракции. Также ликвидировали небольшие несанкционированные мусорные свалки недалеко от объекта. Собранные отходы отсортировали и направили на дальнейшую утилизацию и захоронение.
- Поддержание порядка и чистоты на территории полигона является одной из наших каждодневных задач. Сотрудники полигона проводят уборку на постоянной основе как на территории, так и, при необходимости, за её пределами. Весной, когда стаял снег, безусловно нужно проводить более тщательную очистку объекта. Поэтому наш коллектив, в том числе и сотрудники офиса, собрались на субботник. Важно, что предложение выйти на уборку работники компании поддерживают и активно принимают участие, - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
Активные граждане, которые также хотят стать частью месячника по благоустройству города, могут выйти на субботник в свои дворы. Однако, при расчистке территорий стоит помнить о том, какие отходы нельзя складывать на контейнерные площадки:
- ветки, листья, трава и пр. - согласно закону №89-ФЗ такие отходы не соответствуют определению ТКО;
- строительный мусор - складировать его вместе с ТКО нельзя, поскольку эти отходы также не относятся к ТКО, а вывозить строительные отходы нужно заключив договор с компаниями, имеющими соответствующую лицензию на транспортировку или привезти самостоятельно на объекты утилизации или захоронения, которые принимает строительные отходы;
- автомобильные покрышки - согласно законодательству их нельзя размещать на территории многоквартирного дома в качестве клумб, а также складировать на контейнерных площадках. Их необходимо сдавать лицензированным утилизирующим организациям.
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