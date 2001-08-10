Основные силы дорожных служб Южно-Сахалинска направлены на противогололёдную обработку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре усилена работа по расчистке дорог и пешеходных зон. Основная задача дорожных служб - предотвращение образования наледи и противогололёдная обработка. Отдельное внимание будет уделено остановочным пунктам и тротуарам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ночь на 18 апреля на уборку снега на улицы областного центра вышли 88 единиц техники и 30 рабочих, днем на расчистке задействовано 87 спецмашин и 126 человек.

По вопросам обслуживания дорог и необходимо обращаться в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475. Также сообщение можно направить через официальные аккаунты администрации https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

Напомним, с сегодняшнего дня на период проведения работ на теплосетях временно будет закрыт для движения транспорта участок ул. Амурской вдоль дома №167. Ограничение действует с 9.00 18 апреля до 17.00 21 апреля. Проезд по западной стороне улицы будет свободен. Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Общественный транспорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, утром на линию вышли 174 автобуса. Их движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте https://www.go2bus.ru/.

Дополнительная информация о дорожной обстановке оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью. Все вопросы по соблюдению расписания и работе автобусов принимаются по телефону единого оператора: 55-65-15.

Также особое внимание сегодня будет уделено расчистке дворовых территорий. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска работают в южной части города - по ул. Есенина, Больничной, Комсомольской, пр. Мира. Отметим, вчера, по результатам проверки трем управляющим компаниям были выданы предостережения за несвоевременную расчистку входных тротуаров и пешеходных зон.

Обращения по вопросам содержания придомовых территорий принимаются на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 и в отделе муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5).