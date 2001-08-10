Летом в Смирных начнется строительство спорткомплекса для зимних видов спорта и мотокросса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект спортивного комплекса, который будет построен на территории лыжной базы в поселке Смирных, проходит государственную экспертизу. Строительство объекта начнется летом текущего года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Проект предусматривает постройку нового двухэтажного здания лыжной базы, гаража и сервисного здания для секции мотокросса, создание лыжероллерной трассы, спортивной площадки, стрельбища, благоустройство территории. Решение о постройке этого современного спортивного объекта в апреле прошлого года в ходе встречи с жителями района озвучил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
- На окраине поселка есть действующая лыжная база. Здесь занимаются воспитанники местной спортшколы, приверженцы здорового образа жизни, проводятся уроки физкультуры для учеников 5-11 классов. В секции мотокросса дети и взрослые осваивают мотоциклы. Но деревянное здание базы, возведенное в 1993 году, находится в аварийном состоянии. Поэтому было принято решение: обеспечить жителям Смирных должные условия для занятий физкультурой и спортом, за счет областного бюджета профинансировать строительство современного спорткомплекса. Уверен, новый объект будет очень востребован, - сказал Алексей Белик.
В Смирныховском районе большой популярностью пользуются лыжные гонки. Местные соревнования собирают до 200 участников, это очень высокий показатель для муниципального образования, в котором проживает около 12 тысяч человек.
- У нас много семей, в которых несколько поколений лыжников. Важно, что новый спорткомплекс позволит сохранить эту традицию и передать ее молодежи. Также будут созданы условия для развития биатлона и мотокросса, которые все больше привлекают внимание как детей, так и взрослых, - рассказал директор спортивной школы пгт. Смирных Андрей Никонов.
В рамках регионального проекта «Сахалинское долголетие» на лыжной базе занимается группа активных женщин.
- Мы регулярно тренируемся. Время от времени выезжаем на областные соревнования по разным видам спорта, в том числе по лыжным гонкам. Желающих вести активную жизнь у нас много. Хочется, чтобы условия на лыжной базе были более современными как для тренеров, так и для спортсменов. Существующее здание деревянное, оно физически и морально устарело, - поделилась жительница Смирных Валентина Рудой, участница проекта «Сахалинское долголетие».
Завершение строительства спорткомплекса в Смирных намечено на ноябрь 2025 года.
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