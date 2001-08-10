Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут о новых требованиях пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра совместно с АНО дополнительного профессионального образования "Учебный центр охраны труда и экологии" проведет для южно-сахалинских предпринимателей и самозанятых граждан бесплатный семинар на тему "Новые требования пожарной безопасности в 2023 году", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в среду, 19 апреля, с 10.00 до 12.00. Адрес: ул. Вокзальная, 56н, ауд. № 202.

В ходе встречи будут рассмотрены следующие вопросы:

- правила противопожарного режима в 2023 году;

- инструкция о мерах пожарной безопасности по-новому;

- пожароопасные работы и первичные средства пожаротушения;

- обучение по пожарной безопасности в 2023 году: повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).