Проект для Южно-Сахалинска вышел в финал конкурса ИТ-решений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационная система "Ангел: благоустройство", разработанная для администрации Южно-Сахалинска командой "Ангелы АйТи" из Воронежской области, вышла в финал III Национального конкурса ИТ-решений "ПРОФ-IT.Инновация" в номинации "Искусственный интеллект", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информационная система ПК "Ангел: Благоустройство" внедрена и функционирует в департаменте общественной безопасности и контроля аппарата администрации Южно-Сахалинска. Система обеспечивает автоматизацию деятельности административной комиссии города в части подготовки и оформления процессуальных документов в рамках производства по делам об административных правонарушениях - нарушение правил благоустройства. Это, в частности - вынос грязи колесами транспортных средств, непринятие мер к содержанию в чистом и исправном состоянии объектов и элементов благоустройства, размещение вывесок без согласования с органами муниципального самоуправления и т.д.

В оценке принимали участие эксперты - представители федеральных органов власти, региональные ИТ-министры, представители научного ИТ-сообщества страны. В этом сезоне на конкурс поступило 195 проектов из 40 регионов страны. В финал конкурса вышли 38 проектов, в том числе и Информационная система "Ангел: благоустройство".