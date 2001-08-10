Более 50 тысяч южносахалинцев посетили волонтеры в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершается информационная кампания губернаторского проекта "Забота. Защита. Уважение", который инициирован Валерием Лимаренко и поддержан мэром Сергеем Надсадиным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Добровольцы рассказывают жителям областного центра о преимуществах получения услуг в электронном виде и цифровых сервисах, которые работают в регионе. В частности, в приложении "Острова. 65" южносахалинцы могут узнать о мерах социальной поддержки, расположении социальных магазинов, аптек, местах торговли доступной рыбы, культурных и спортивных событиях муниципалитета и о многом другом. В этом году у приложения появился дополнительный функционал.

- Задача волонтеров - максимально ознакомить людей с теми возможностями, которые есть в Сахалинской области. В приложении "Острова. 65" собрана информация о различных сферах жизни, которая будет полезна каждому, - отметил директор МАУ "Центр молодежных инициатив" Олег Гортованов.

Перед стартом информационной кампании обучение прошли более 300 волонтеров. Во время общения с жителями они также собирают обратную связь. Как добавляют добровольцы, все меньше южносахалинцев оставляют свои предложения в бумажном формате. Зачастую горожане после ознакомления с цифровым сервисом сразу же передавали обращения с помощью приложения "Острова. 65".

- Я уже активно пользуюсь этим приложением. Считаю, что оно очень полезное, потому что там можно и записаться к врачу, и узнать нужную информацию. Это очень удобно, потому что все собрано в одном месте. Я бы его порекомендовала. К тому же, в нем очень легко разобраться, - рассказала южносахалинка Виктория Короткова.

Цель информирования граждан - предоставить жителям наиболее полную информацию о возможностях, которые действуют в регионе. Они касаются услуг в сфере здравоохранения, социальной поддержки, общего и дополнительного образования детей, улучшения жилищных условий, организации досуга и многих других инициатив, направленных на повышение качества жизни людей. Работа в ходе реализации губернаторского проекта будет продолжена до конца года.

Добавим, установить приложение на свой смартфон может каждый южносахалинец. Оно бесплатное и систематически дополняется новыми возможностями для пользователей.