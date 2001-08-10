При устранении последствий циклона в Южно-Сахалинске особое внимание уделено расчистке грунтовых дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для недопущения подтопления оперативная расчистка снега идет во Владимировке, где на большей части улиц отсутствует водоотведение, а также в других районах частного сектора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы осложняет малая ширина улиц. Вместе с тем завершить расчистку грунтовых дорог планируется сегодня к концу дня. После чего специалисты соответствующих служб будут вести регулярный мониторинг состояния проезжей части. По мере высыхания дорожного полотна и в случае необходимости, дороги будут дополнительно отсыпаны.

Также расчистка улиц продолжается в планировочных районах и селах муниципалитета. Грунтовые дороги в Ключах, Новой Деревне, Березняках, Старорусском, части Ново-Александровска, Хомутово и Октябрьском строились с учетом водоотводных каналов, поэтому после завершения работ вода будет уходить по ним.

Кроме того, ночью спецтехника работала на расчистке от снега магистральной дороги, ведущей в Синегорск.

Добавим, расчистка улично-дорожной сети Южно-Сахалинска началась в ночь с воскресенья на понедельник. Основные усилия брошены на поддержание в пригодном состоянии для проезда асфальтовых дорог, автобусных маршрутов, подъездов к социальным учреждениям.