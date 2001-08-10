При устранении последствий циклона в Южно-Сахалинске особое внимание уделено расчистке грунтовых дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для недопущения подтопления оперативная расчистка снега идет во Владимировке, где на большей части улиц отсутствует водоотведение, а также в других районах частного сектора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы осложняет малая ширина улиц. Вместе с тем завершить расчистку грунтовых дорог планируется сегодня к концу дня. После чего специалисты соответствующих служб будут вести регулярный мониторинг состояния проезжей части. По мере высыхания дорожного полотна и в случае необходимости, дороги будут дополнительно отсыпаны.
Также расчистка улиц продолжается в планировочных районах и селах муниципалитета. Грунтовые дороги в Ключах, Новой Деревне, Березняках, Старорусском, части Ново-Александровска, Хомутово и Октябрьском строились с учетом водоотводных каналов, поэтому после завершения работ вода будет уходить по ним.
Кроме того, ночью спецтехника работала на расчистке от снега магистральной дороги, ведущей в Синегорск.
Добавим, расчистка улично-дорожной сети Южно-Сахалинска началась в ночь с воскресенья на понедельник. Основные усилия брошены на поддержание в пригодном состоянии для проезда асфальтовых дорог, автобусных маршрутов, подъездов к социальным учреждениям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня ВТБ запускает доставку детских карт при онлайн-заказе
09:23 Сегодня Более тысячи гребешков добыл сахалинец у берегов Тараная, попался и теперь его будут судить
- 10:00 Сегодня Проект для Южно-Сахалинска вышел в финал конкурса ИТ-решений
10:08 Сегодня Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут о новых требованиях пожарной безопасности
12:14 11 Апреля На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске возобновилась активная фаза работ по благоустройству
11:16 12 Апреля На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
09:37 12 Апреля Более 3500 обращений граждан поступило а администрацию города с начала года
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
12:14 11 Апреля На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске возобновилась активная фаза работ по благоустройству
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?