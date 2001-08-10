Участок ул. Амурской в Южно-Сахалинске временно перекроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 9.00 18 апреля до 17.00 21 апреля будет перекрыта для движения восточная часть ул. Амурской вдоль дома №167 для проведения работ на теплотрассе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проезд по западной стороне улицы будет свободен. Автовладельцев просят учитывать это при планировании маршрута.