Почти 200 заявок уже направили городские УК на ямочный ремонт дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска прошла встреча с представителями управляющих компаний, на которой обсудили благоустройство дворовых территорий в 2023 году. На мероприятии присутствовали представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства, департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Открыл мероприятие вице-мэр Алексей Римша, отметив, что работа по улучшению состояния дворовых территорий является ключевым направлением в вопросах благоустройства для администрации Южно-Сахалинска.
Представителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья разъяснили порядок получения субсидий на проведения ямочного ремонта дворовых территорий. Напомним, в Южно-Сахалинске перед стартом работ идет обследование дворовых территорий и формирование дефектных ведомостей по текущему ремонту на предстоящий сезон благоустройства.
Ямочный ремонт за средства субсидии в этом году в областной столице проведут уже в третий раз.
- В этом году большое количество УК и ТСЖ решили поучаствовать в отборе, поэтому мы решили провести общую встречу, на которой собрались и разъяснили процедуру выполнения работ, сроки, задачи - алгоритм действий заявителя. По каждой заявке работаем вплотную. Специалисты на выездах осматривают дворовые территории, как на предмет выявления дефектов, так и на необходимость проведения работ по гарантийным случаям, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства департамента дорожного хозяйства Алексей Сапронов.
По последним данным, от управляющих компаний города поступили предварительные заявки на более чем 190 дворовых территорий, где требуется проведение текущего ремонта.
- В 2022 году мы подавали заявки на выполнение ямочного ремонта в ряде дворов - в центральной части города по ул. Сахалинской, Пограничной, по ул. Армейской в Хомутово, ул. Калинина в Ново-Александровске. В этом году планируем подавать заявки на 19 территорий, площадь ямочного ремонта - около 1,5 тыс. кв. м. Субсидии для УК - весомая помощь, работы проводятся для обеспечения комфорта наших жителей, - комментирует заместитель директора по развитию МУП «ЖЭУ-10» Артем Мельник. Предприятие также планирует подать заявки на ремонты ряда подъездов.
Напомним, что в рамках проекта по выделению субсидий на ямочный ремонт дворовых территорий, инициированного главой региона Валерием Лимаренко, в Южно-Сахалинске с 2021 года проведен ремонт на 771 дворовой территории общей площадью более 90 тыс. кв. метров. Реализация инициативы находится на контроле у мэра Сергея Надсадина.
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