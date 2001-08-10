Жителям Владивостока рекомендуют не открывать окна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморский Роспотребнадзор провел мониторинг качества атмосферного воздуха во Владивостоке сообщает "Приморье 24".
На территории Покровского парка и в районе станции "Санаторная" концентрация взвешенных веществ (пыль, сажа, зола, соли металлов, - прим. ред) в воздухе превысила предельно-допустимую норму в 1,3-1,5 раза.
При этом содержание продуктов горения находится в пределах нормы. На всей остальной территории региона превышений допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.
Роспотребнадзор рекомендует жителям города не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице.
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