Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2023
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12:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Владивостока рекомендуют не открывать окна

Жителям Владивостока рекомендуют не открывать окна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморский Роспотребнадзор провел мониторинг качества атмосферного воздуха во Владивостоке сообщает "Приморье 24".

На территории Покровского парка и в районе станции "Санаторная" концентрация взвешенных веществ (пыль, сажа, зола, соли металлов, - прим. ред) в воздухе превысила предельно-допустимую норму в 1,3-1,5 раза.

При этом содержание продуктов горения находится в пределах нормы. На всей остальной территории региона превышений допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.

Роспотребнадзор рекомендует жителям города не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице.

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