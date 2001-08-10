11:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Власти Южно-Сахалинска бросили все силы на расчистку улиц от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 17 апреля на уборку снега на улицы областного центра вышли около 100 единиц техники и 31 рабочий, днем на расчистке дорог задействовано 106 спецмашин и 139 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Основные силы дорожных служб Южно-Сахалинска направлены на расчистку проезжих частей, тротуаров, автобусных остановок.
Все дороги городского округа открыты для проезда.
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