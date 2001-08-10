Военнослужащие на Сахалине отрабатывают штурм опорных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине состоялись занятия по тактической подготовке, штурму зданий и опорных пунктов условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На войсковом стрельбище "Троицкое", под руководством опытных инструкторов и офицеров ВВО военнослужащие и добровольцы отрабатывают манёвренные и засадные действия на различной местности, а также в условиях городского боя.

Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности. При движении боевых групп военнослужащие прикрывают друг друга огнём.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений: "лёжа", "стоя" и "с колена", а также в движении.

Опытные инструкторы отрабатывают с обучающимися перемещение боевых групп, как на открытой местности, так и в лесном массиве, а также выполняют штурмы зданий и опорных пунктов "противника".

На практических занятиях свой боевой опыт военнослужащим передают ветераны и участники специальной военной операции (СВО).