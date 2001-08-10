Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2023
Сейчас 10:47
81,63|89,66|66,91
Участок ул. Амурской в Южно-Сахалинске временно перекроют для движения
10:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Березняков приглашают на прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 18 апреля, для жителей села Березняки пройдет личный прием руководителем департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в 16.00 в отделе по управлению территорией с. Березняки по адресу: ул. Крайняя, 8а.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-281, 300-971 (доб. 32).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?