Военнослужащие ВВО на Сахалине побывали на пасхальной службе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили островные храмы в день Светлой Пасхи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В Южно-Сахалинске во время богослужения в храме Рождества Христова военнослужащие ВВО и члены их семей исповедовались и причастились.
По окончании Пасхального богослужения помощник командира мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО по работе с верующими отец Максим пригласил военнослужащих в трапезную на праздничное чаепитие. Под горячий час с куличами он побеседовал с военнослужащими, рассказал о Евангельском сюжете воскресения Господа нашего Иисуса Христа и, в том числе, о служении во благо Родины.
Для самых маленьких прихожан в храме Рождества Христова города Южно-Сахалинска были организованы мастер-классы по раскраске пасхальных рисунков и яиц.
Члены семей военнослужащих и жители островной столицы принесли в храм различные поделки на пасхальную тематику, куличи, раскрашенные яйца и другие вкусности для благотворительных целей и нуждающихся прихожан.
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на постоянной основе посещают святые храмы островного региона, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.
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