Более 53 тонн мусора собрали жители Южно-Сахалинска в эту чистую пятницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах продолжаются чистые пятницы. Всего за сегодня на санитарную очистку города вышли более 9000 жителей. На полигоны ТБО вывезено свыше 53 тонн мусора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К наведению порядка в Дальнем подключились более 20 юных волонтеров из школы №19. Департамент городского хозяйства обеспечил добровольцев необходимым инвентарем, мешками и перчатками. Местом для масштабной уборки ребята выбрали хоккейный корт, спортивную и скейт площадки, а также берег реки Владимировка.
- Ежегодно мы с нашими волонтерами приходим сюда на уборку. Это одно из любимых мест активного отдыха для юных жителей Дальнего. Здесь они проводят много времени и зимой, и летом, поэтому стараются держать все в чистоте, берегут окружающую среду и подают пример подрастающему поколению — сегодня к нам присоединились и ребята из 3 «Б» со своим классным руководителем, - рассказала руководитель волонтерского отряда школы №19 с. Дальнего Нэлля Гамзова.
Наводить порядок на улицах, в скверах и во дворах Южно-Сахалинска сегодня также вышли сотрудники администрации островной столицы, контрольно-счетной палаты города, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры, трудовые коллективы, жители.
Следующая масштабная уборка намечена на 22 апреля — в этот день состоится общегородской субботник. Чистые пятницы назначены на 28 апреля и 5 мая. В эти дни полигон ТБО будет принимать мусор от жителей и организаций бесплатно.
Присоединиться к месячнику чистоты могут все желающие. Управляющие компании департамент городского хозяйства обеспечил необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.
Отметим, председатели СНТ за инвентарем для уборки территорий также могут обратиться в департамент городского хозяйства в рабочие дни по телефону 300-461 (доб. 1, 2, 3).
Получить дополнительную информацию об участии в мероприятиях месячника по санитарной очистке города можно по телефону 300-461 (доб. 1-10).
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