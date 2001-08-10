Картины юных художников украсят подъезды Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С просьбой оказать содействие в благоустройстве общедомового имущества к руководству детской художественной школы обратились жители дома по пр. Мира, 192А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал южносахалинец Виталий Поляков, проживающий по этому адресу, около трех лет назад в подъезде был сделан ремонт. Сейчас лестничные пролеты и площадки находятся в хорошем состоянии. Лишь в некоторых местах нужно устранить небольшие дефекты.

- Услышал про программу «Наш двор. Наш подъезд». Решил обратиться в свою управляющую компанию: в ближайшее время в подъезде пройдет небольшой ремонт. Параллельно обратился в художественную школу и попросил предоставить несколько картин, - сказал он. - Жильцы у нас дружные, для себя делаем. Приятно же, когда выходишь в чистенький подъезд, когда во дворе растут цветы.

В детской художественной школе Южно-Сахалинска пошли навстречу и предоставили 15 пейзажей. Скоро придут заказанные под картины рамки и творения ребят займут свои места в подъезде. В школе надеются, что к работам юных дарований жители дома и их гости будут относиться бережно.

Добавим, что благодаря активности жильцов с пр. Мира, 192А, которые к тому же организовали товарищество собственников жилья, в этом году при поддержке администрации во дворе дома проведут благоустройство пешеходной зоны и озеленение.

В целом с начала года в областном центре привели в порядок уже более 50 общественных помещений. Напомним, что в 2023 году администрация Южно-Сахалинска присоединилась к новому проекту «Наш двор. Наш подъезд», инициатором которого выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор области Валерий Лимаренко. На уровне муниципалитета проект поддержан мэром Сергеем Надсадиным. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний планируется привести в порядок подъезды около 500 многоквартирных домов.