В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главный смотр профессионального мастерства педагогов собрал в этом году 30 конкурсантов из 17 районов Сахалинской области. От имени губернатора Валерия Лимаренко участников конкурса поприветствовал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.
- В этот особенный для всей нашей страны год, посвящённый наставничеству и педагогике, мне хочется еще раз поблагодарить каждого из вас за ту важнейшую работу, которую вы выполняете. Вы становитесь точкой опоры для всего нашего общества. Я верю, что за неделю конкурсных испытаний вы в очередной раз докажете, что в Сахалинской области сегодня трудятся талантливые и яркие мастера своего дела, - отметил Владимир Ющук.
Педагогов будут оценивать в трех номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года" и "Лучший педагог-дефектолог". В этом году предусмотрены дополнительные номинации от партнеров - "Цифровой учитель года Сахалинской области" и "Мой первый учитель". Конкурсантов ждут разнообразные испытания: открытые уроки, мастер-классы и представление собственных методик. Один из участников преодолел сложный путь из Северо-Курильска. Педагог Николай Василенко несколько суток добирался до столицы островов с Парамушира.
- Впервые принимаю участие в конкурсе такого масштаба. Особенно приятно, что среди конкурсантов есть и учителя истории. Для меня - историка из Северо-Курильска - будет полезно обменяться с коллегами опытом. От конкурса жду ярких встреч, - отметил Николай Василенко.
Оценивать конкурсантов будут четыре состава экспертов: большое, предметное, альтернативное и ученическое жюри. В основном конкурсе им предстоит сделать выбор по итогам трех туров: "Учитель - профессионал", "Учитель-мастер", "Учитель - лидер".
- Мы хотим, чтобы участники "Учителя года" запомнили эти дни. Сегодня у них есть удивительный шанс стать слаженной командой, которая потом будет идти по карьерному пути долгие годы. Я знаю это, потому что в свое время и сама была участником конкурса, - уверена министр образования области Анастасия Киктева.
Конкурс профессионального мастерства завершится 21 апреля в Южно-Сахалинске. Именно в этот день станут известны имена абсолютных лидеров, которые получат право представлять Сахалинскую область на Всероссийском этапе уже в сентябре.
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