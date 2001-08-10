Тихоокеанское
информационное агентство
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15:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В Северо-Курильске прогнозируются осадки и усиление ветра

В Северо-Курильске прогнозируются осадки и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 апреля 2023 года на территории МО Северо-Курильский ГО прогнозируется снег, усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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