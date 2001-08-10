В Южно-Сахалинске аварийные деревья заменяют новыми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В муниципалитете ведется работа по сносу зеленых насаждений, которые болеют или находятся в аварийном состоянии и представляют прямую опасность для горожан. С начала года снесено уже более 100 ветхих деревьев в разных районах города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, накануне работы велись на ул. Комсомольской в районе пересечения с ул. Есенина. Городские службы убрали две сухостойные ивы. Также специалисты провели обрезку кроны еще одного дерева, придав ему эстетичный вид.
Отметим, администрация Южно-Сахалинска особое внимание уделяет вопросу сохранности зеленых насаждений. Состояние деревьев при выездных обследованиях оценивает специальная комиссия, в состав которой входят, в том числе, экологи и биологи. Специалисты определяют породу, возраст каждого дерева, выявляют признаки болезней и поражения вредителями, а также возможность пересадки или необходимость проведения мероприятий по уходу.
Подробнее рассказала начальник отдела контроля и административной работы управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Татьяна Земляная:
- Мы ведем работу по сносу деревьев в рамках муниципального контракта. В зоне особого внимания территории, прилегающие к школам, торговым центрам, вдоль улично-дорожной сети на землях муниципалитета, а также в местах, где собственность не разграничена. Кроме этого, к нам обращаются управляющие компании, которые проводят снос деревьев своими силами на территориях многоквартирных домов. Решение по каждому дереву принимает комиссия. Разрешение на снос - крайняя мера, к которой прибегают, когда уже нет возможности спасти дерево.
Добавим, на территории города ведется высадка новых деревьев, взамен снесенных. В этом году планируется высадить около 700 деревьев, среди которых - дубы, клены, сакура. Работы начнутся в мае и продолжатся осенью.
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