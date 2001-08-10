"Космическая" автобусная остановка появилась на улице Детской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эскиз павильона разработали дети — учащиеся технопарка «Кванториум. Проект реализован в рамках реализации федеральной программы «Пять шагов для городов» при участии Центра развития городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала коммерческий директор компании «Сила цвета» Екатерина Стрельникова, осенью прошлого года совместно с АНО «Наш город» было предложено разработать остановочные павильоны в нескольких местах, включая один из северных входов в парк. К этой работе подключились учащиеся областного Кванториума, занимающиеся промышленным дизайном. Детям дали техническое здание по разработке концепции объектов, которые нужно было выполнить по разным тематическим направлениям: естественно-научному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому и т. д. В итоге школьники спроектировали 6 автобусных остановок, 5 из них уже украшают улицы города.
Открытие «космического» павильона приурочили к Дню космонавтики. На стеклянный объект с использованием специальной технологии, устойчивой к воздействиям внешней среды, нанесен портрет Юрия Алексеевича Гагарина в скафандре, его личная подпись, дата первого полета человека в космос — 12 апреля 1961 года и знаменитая гагаринская фраза «Поехали!», которую он произнес во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» и которая стала символом новой эры в развитии космической науки. На крыше павильона — модель планеты.
Учащаяся Кванториума София Попова, принимавшая участие в разработке эскизов, подчеркнула, что ребята старались разработать такой дизайн, чтобы остановки стали не просто частью городского пейзажа, а его украшением.
Сейчас на ул. Детской установлены два павильона, оформленные по эскизам детей. Вскоре у центрального входа в гимназию появится еще один красочный остановочный пункт. Ориентировочно в мае по этой улице начнет курсировать общественный транспорт.
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