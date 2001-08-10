Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2023
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14:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске обновляют остановочные павильоны

В Южно-Сахалинске обновляют остановочные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках приведения объектов городской среды к единому архитектурному облику в областном центре ведутся работы по замене остановочных павильонов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Павильоны предполагается разместить на улицах города в апреле и мае. На остановках общественного транспорта прежде всего заменят объекты, совмещенные с киосками — это более 20-ти павильонов на ул. Ленина, Больничной, пр. Мира и др. Это связано с истечением срока договорных отношений с предпринимателем.

Как добавляют в управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, объекты городской инфраструктуры изготовлены в России. В областном центре павильоны этого производителя используются не первый год и зарекомендовали себя надежно. Вместе с тем они выполнены в соответствии с современными архитектурными решениями и отвечают всем потребностям жителей.     Также новые остановочные павильоны появятся на улицах города, которые ранее не были ими оборудованы.

Добавим, на сегодняшний день в ведении муниципалитета находятся 227 павильонов.

 

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