В Южно-Сахалинске обновляют остановочные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках приведения объектов городской среды к единому архитектурному облику в областном центре ведутся работы по замене остановочных павильонов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Павильоны предполагается разместить на улицах города в апреле и мае. На остановках общественного транспорта прежде всего заменят объекты, совмещенные с киосками — это более 20-ти павильонов на ул. Ленина, Больничной, пр. Мира и др. Это связано с истечением срока договорных отношений с предпринимателем.

Как добавляют в управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, объекты городской инфраструктуры изготовлены в России. В областном центре павильоны этого производителя используются не первый год и зарекомендовали себя надежно. Вместе с тем они выполнены в соответствии с современными архитектурными решениями и отвечают всем потребностям жителей. Также новые остановочные павильоны появятся на улицах города, которые ранее не были ими оборудованы.

Добавим, на сегодняшний день в ведении муниципалитета находятся 227 павильонов.