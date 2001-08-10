Школьники Дальнего приготовили посылки для защитников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школа № 20 новом микрорайоне Дальнего присоединилась к проекту «Сопричастность». На днях коллектив передал посылки для отправки в зону специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для этого в школе прошла акция «Посылка солдату». На протяжении двух недель в учебном заведении собрали для военнослужащих вещи первой необходимости.

- В формировании посылок для бойцов в зоне СВО в нашей школе участвовало очень много людей. Мы собрали медикаменты, средства личной гигиены, продукты, одежду и другие необходимые предметы. Все это нужно было рассортировать, упаковать для пересылки. В этом были задействованы как учителя, так и сами ребята, - уточнила педагог дополнительного образования школы № 20 Ольга Скоробогатова. - Такие мероприятия важны не только для поддержки наших солдат, но и носят патриотический характер, воспитывают в детях сопричастность к происходящему.

В мероприятие активно включился педагогический коллектив, родители учащихся и сами ребята, которые рисовали рисунки и писали письма, чтобы создать настроение бойцам.

- Наши первоклашки и родители очень тепло отозвались на идею о сборе посылок для солдат и приняли участие в мероприятии. У нас в классе есть ученик, папа которого сейчас находится в зоне СВО, но это касается не только конкретной семьи, это касается всей нашей страны. Даже таким малышам нужно рассказывать о подвигах наших бойцов, и том, как важно нам сейчас помогать друг другу и быть всем вместе, - рассказала учитель начальных классов школы № 20 Елена Ковтун.