При ремонте улицы Зеленой в Березняках будут применяться отечественные материалы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При ремонте ул. Зеленой в Березняках будут применяться отечественные материалы. Работы на данном объекте ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работы по капитальному ремонту главной улицы Березняков стартовали весной 2022 года. Однако к обозначенному в муниципальном контракте сроку - осень прошлого года - предыдущий подрядчик не завершил работы. В связи с этим администрация Южно-Сахалинска приняла решение о расторжении контракта.

В начале 2023 года был определен новый подрядчик для ремонта ул. Зеленой - ООО "Интерстрой". Компания уже вышла на объект.

- На незавершенном участке дороги заменим щебеночное основание, уложим два слоя асфальта, обустроим тротуар. По окончании проведем озеленение. Важно что все материалы у нас будут российские - щебень разных фракций, асфальтобетонную смесь будем закупать на одном из заводов Южно-Сахалинска. Планируем завершить работы в срок - до 1 июля, - рассказал начальник участка подрядной организации Андрей Бородин.

Кроме того, при возобновлении работ на ул. Зеленой новый подрядчик учтет все замечания жителей по проекту капитального ремонта, которые касались обустройства заездов к частным домам.