Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональная научно-практическая конференция "Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской Епархии" состоится 22-24 мая 2023 года в областном центре. Организаторы форума - правительство Сахалинской области, Южно-Сахалинская и Курильская Епархия, Сахалинский государственный университет, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Цель конференции: способствовать сохранению и развитию традиций духовного и культурного наследия православия в Сахалинской области.

К участию в конференции приглашаются специалисты учреждений культуры, ученые, преподаватели и студенты вузов и ссузов, аспиранты и соискатели, педагоги общеобразовательных и воскресных школ, учреждений дополнительного образования, представители политических, религиозных и общественных организаций, сотрудники СМИ, государственные и муниципальные служащие, работники медицинских учреждений, независимые исследователи

В 2023 году Чтения будут проходить в формате круглых столов и секций:

- Круглый стол: Реализация модуля "Основы правовой культуры" как инструмент формирования культурной идентичности обучающихся с презентацией программы "Православное краеведение Сахалина и Курил".

- Круглый стол: Сущность и своеобразие русской культуры в творческом наследии Ивана Ильина. Актуальные вопросы (к 140-летию со дня рождения русского философа, писателя и публициста).

Секция: Православная Церковь на Сахалине и Курильских островах. История и современность.

Секция: Духовно-нравственное воспитание как основа развития общества. (Роль воспитательной среды образовательной организации в формировании основ духовной ориентации и нравственного поведения детей и молодежи. Духовно-нравственное воспитание в современных образовательных организациях: методические и технологические подходы. Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного воспитания детей и молодежи).

Заявки для участия и тексты докладов принимаются в электронном виде до 10 мая 2023 года по электронному адресу.

Телефоны для справок:

8 (4242) 67-03-22, 8 (4242) 45-23-19, 8 (914) 758-08-88, 8 (924) 199-19-75.