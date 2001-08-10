Птицефабрика "Островная" информирует сахалинцев о графике выездной торговли с 17 по 20 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для удобства жителей сел и отдаленных районов Южно-Сахалинска птицефабрика организует выездную торговлю фирменной продукцией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:
Понедельник, 17 апреля:
- Синегорск с 10.00 на конечной остановке рейсового автобуса;
- Санаторное с 13.00 около магазина "Продукты";
- Дальнее с 10.00 около "Столичного" (ул. Большая Полянка).
Вторник, 18 апреля:
- Ново-Александровск с 10.00 до 15.00 около поликлиники №6;
- Ж/д больница с 10.00 до 15.00 (ул. Украинская, 10).
Среда, 18 апреля:
- Дальнее с 10.00 до 15.00 около магазина "Столичный" (ул. Большая Полянка);
- Дальнее с 10.00 до 16.00 у магазинов на пересечении улиц Ударной и Садовой;
- Луговое с 10.00 до 15.00 около магазина "Странник".
Четверг, 19 апреля:
- Ново-Александровск с 10.00 до 13.30 около поликлиники №6;
- Ново-Александровск с 14.30 до 16.00 около Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства;
- Ж/д больница с 10.00 до 12.30 (ул. Украинская, 10).
Пятница, 20 апреля:
- ярмарка у Дома торговли с 10.00 до 15.00 (пр. Мира, 106).
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