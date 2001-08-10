Нейросеть показала, как она "видит" кампус СахалинTech
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нейросеть Kandinsky 2.1 от "Сбера" представила своё видение университетского кампуса мирового уровня СахалинTech, который будет возведен в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве цифрового развития.
Программа продемонстрировала несколько вариантов кампуса: от футуристичных до более классических.
"В одних случаях нейросеть "видит" кампус СахалинTech в викторианском стиле, а в других - в современном, без всяких излишеств. Реальный проект кампуса, безусловно, скорее соответствует текущим тенденциям. При его подготовке мы ориентировались на запросы и потребности и студенческого, и научного сообщества. Так как наша задача, в числе прочего, создать площадку, которая станет стартовой как для вчерашних школьников, так и для молодых учёных", - рассказали в Министерстве цифрового развития Сахалинской области, которое координирует работу по созданию кампуса в регионе.
Проект кампуса мирового уровня СахалинTech будет завершён к 2026 году. К этому моменту заработает Научно-образовательный центр (НОЦ), студенческий городок с общежитиями для студентов на 1500 мест. На данном этапе получено положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство студгородка.
Ранее, по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, СахалинTech включили во всероссийскую программу по строительству кампусов. В итоге регион смог получить федеральное финансирование на реализацию проекта.
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