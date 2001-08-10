Внедрение дизайн-кода в Южно-Сахалинске набирает обороты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске идет активная замена вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкции - все они должны отвечать утвержденным правилами по формированию единого городского пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С начала года в департамент архитектуры и градостроительства поступило свыше 150 заявлений на замену вывесок. Из них по 87 получено положительное заключение. Около 30 вывесок - уже заменены.

Реализация мероприятий по внедрению дизайн-кода находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина. Администрация города разрабатывает механизмы, которые предполагают субсидии для владельцев малого и среднего бизнеса на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Планируется, что размер компенсации составит до 70% от суммы затрат: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.

Индивидуальный предприниматель Егор Каверин в начале апреля открыл магазин в центральной части города.

- Мы знали, что в Южно-Сахалинске действует дизайн-код. Обратились в департамент архитектуры, получили консультацию и ответы на все наши вопросы. Затем воспользовались услугами рекламной компании, и нам сделали визуализацию. Итоговый документ мы согласовали в департаменте и установили вывеску. Считаю, что благодаря дизайн-коду город избавляется от навязчивой громкой рекламы, - рассказал он.

Предприниматель подчеркнул, что документы были согласованы через портал Госуслуг. Это оказалось сделать не только просто, но и быстро: разрешение было получено за семь дней.

Напомним, консультацию по дизайн-коду можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская, 88, 7 этаж. Или по телефону 312-647 (доб. 2-5). Согласовать вывеску также можно через портал Госуслуг.