Внедрение дизайн-кода в Южно-Сахалинске набирает обороты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске идет активная замена вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкции - все они должны отвечать утвержденным правилами по формированию единого городского пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С начала года в департамент архитектуры и градостроительства поступило свыше 150 заявлений на замену вывесок. Из них по 87 получено положительное заключение. Около 30 вывесок - уже заменены.
Реализация мероприятий по внедрению дизайн-кода находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина. Администрация города разрабатывает механизмы, которые предполагают субсидии для владельцев малого и среднего бизнеса на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Планируется, что размер компенсации составит до 70% от суммы затрат: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.
Индивидуальный предприниматель Егор Каверин в начале апреля открыл магазин в центральной части города.
- Мы знали, что в Южно-Сахалинске действует дизайн-код. Обратились в департамент архитектуры, получили консультацию и ответы на все наши вопросы. Затем воспользовались услугами рекламной компании, и нам сделали визуализацию. Итоговый документ мы согласовали в департаменте и установили вывеску. Считаю, что благодаря дизайн-коду город избавляется от навязчивой громкой рекламы, - рассказал он.
Предприниматель подчеркнул, что документы были согласованы через портал Госуслуг. Это оказалось сделать не только просто, но и быстро: разрешение было получено за семь дней.
Напомним, консультацию по дизайн-коду можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская, 88, 7 этаж. Или по телефону 312-647 (доб. 2-5). Согласовать вывеску также можно через портал Госуслуг.
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