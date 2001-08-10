Южно-Сахалинск присоединился к фотопроекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице стартовал фотопроект "Жена героя". Уже прошли первые фотосессии для его участников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, проект "Жена героя" взял свое начало в Самаре и уже приобрел федеральный масштаб - сегодня он реализуется во всех регионах страны. Теперь присоединиться к акции могут не только жены военнослужащих, но и мамы, сестры, дети бойцов СВО.

В Южно-Сахалинске фотосессии организуют каждую среду. Желающие принять в них участие могут позвонить по телефону 500-090 и записаться.

- Мы пригласили профессиональных фотографа и визажиста. Девушки с большим энтузиазм согласились создать для наших участников красивые образы и сделать тематические снимки, которые можно будет отправить мужьям, сыновьям и близким, участвующим в специальной военной операции, - рассказала сотрудник штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" Наталья Безрученкова.

Как отметил депутат городской думы Южно-Сахалинска Николай Артеменко, сегодня все сплотись в стремлении поддержать бойцов, несущих службу в зоне СВО. В рамках акции "Сопричастность" люди приносят в пункты приема посылки для солдат, письма, дети рисуют открытки, которые для бойцов очень ценны. И фотопроект "Жена героя" стал еще одним из способов напомнить нашим защитникам, как их здесь ждут и любят.