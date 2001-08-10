Проголосовать за комфортную городскую среду южносахалинцам помогут волонтеры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице уже в пятый раз пройдет голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Практическую помощь в процедуре голосования горожанам окажет команда волонтеров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, 23 активиста уже прошли специальное обучение на сайте добро.ру. Добровольцы, как и в прошлые годы, будут работать в крупных торговых центрах Южно-Сахалинска, парке и других общественных территориях, а также посетят трудовые коллективы, образовательные учреждения.
- На днях мы получили новую экипировку. Это бело-бирюзовые куртки с символикой ФГКС, яркие шапки, бейджи, по которым можно будет легко узнать волонтера проекта. Те, кому необходима помощь в голосовании, могут обратиться к волонтерам. Они расскажут о самом проекте, об объектах благоустройства, дадут подробные разъяснения по условиям и способам голосования, ответят на вопросы. Так, за прошлые 2 года волонтеры помогли проголосовать более чем 11 тысячам человек, - подчеркнул Олег Гортованов.
Напомним, Всероссийское голосование за объекты для благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны. Проект "Формирование комфортной городской среды" поддержан губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром островной столицы Сергеем Надсадиным.
Благоустройство общественных пространств - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска. За несколько лет в рамках федерального проекта в областной столице новый облик получили скверы: Пограничников, Таможенников, Головнина, Невельского, аллея энергетиков. В 2021 году за инициативу обустройства сквера Авиаторов проголосовало наибольшее число жителей. В 2022 году победителем голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" стала территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира. В текущем году этот объект получит новый облик.
В голосовании могут принять участие жители города от 14 лет. Проект, который выберут жители Южно-Сахалинска, будет реализован в следующем году.
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