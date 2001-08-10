В Южно-Сахалинске проходит генеральная уборка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице активно идет весенняя генеральная уборка. Ежедневно специалисты дорожных служб и подрядных организаций очищают улицы от пыли и песка, моют дороги, тротуары, дорожные ограждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в Южно-Сахалинске влажная уборка тротуаров и проезжих частей ведется по ул. Горького, Комсомольской и Физкультурной. Задействованы 119 дорожных рабочих и 106 единиц спецтехники, в их числе - комбинированные дорожные машины, подметально-уборочные машины, тротуарные пылесосы. Сотрудники также при помощи ручного труда очищают прилотковые зоны проезжих частей, убирают мелкий и крупный мусор, моют дорожные ограждения.

- Уборка города идет на ежедневной основе, и днем, и ночью, единственное - интенсивность работ снижается в часы пик для разгрузки дорожного движения. Помимо уборки дорог, также регулярно ведется работа по очистке и содержанию остановок, - сообщил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Андрей Нечепуренко.

В целом, бригады сосредоточены на уборке не только центральных улиц, люди и спецтехника работают в разных частях города, в планировочных районах.

В апреле к коммунальщикам подключатся предприятия, организации и жители - в Южно-Сахалинске в рамках месячника чистоты проходят чистые пятницы и запланирован общегородской субботник. Завершить уборку областного центра планируется к началу мая.

Напомним, в ежедневной уборке Южно-Сахалинска и планировочных районах после зимы задействованы дорожные службы трех подрядных организаций - завод им. Федотова, "Транслайн" и "Восток МГК". Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, куратора партийного проекта "Единой России" "Зеленая экономика".