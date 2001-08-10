Валерий Лимаренко поручил достроить ледовый комплекс в Макарове до конца этого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После получения заключения госэкспертизы на новую проектно-сметную документацию будет объявлен конкурс на поиск нового подрядчика. Об этом главе региона доложили на строительной площадке, которую он посетил в рамках рабочей поездки в Макаров, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Строительство ведется давно, сроки были сорваны по вине подрядчика. Вместе с тем есть и вина чиновников, которые должны были управлять рисками, но не справились с задачей. Это недопустимо. Ко всем, кто не справляется с работой, должны быть применены самые жесткие санкции, вплоть до увольнения. Сегодня еще раз вернулись к срокам. Я настаиваю на том, чтобы до конца этого года объект был достроен. Буду следить за этим очень внимательно. Это крайне важный объект для Макаровского района, сдачи которого ждут сотни жителей, - отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, спортивный объект с ледовой ареной должны были сдать еще в декабре 2020 года. В марте 2021 года контракт с подрядной организацией - "Армсахстрой", которая не справилась с задачей, был расторгнут. После это велась работа по устранению замечаний в проекте и рассчитывалась новая смета.

- Сметная документация в конце апреля выйдет из экспертизы, объявляем конкурс, выбираем подрядчика. Сейчас идут подготовительные работы на площадке и ведется обследование, специалисты определяют состояние конструкции. Один из самых важных вопросов сейчас - холодильные установки для заливки льда. Есть сложности, ищем возможность сократить сроки производства оборудования, - рассказал глава регионального минстроя Алексей Колеватых.

Губернатор поручил министру в ближайшее время отправиться на завод-изготовитель и решить вопрос с оборудованием.

Отметим, в универсальном спорткомплексе будет два блока: ледовая арена и административно-бытовой комплекс со спортзалами. Хоккеисты получат возможность тренироваться круглый год. Также макаровчане смогут заниматься борьбой, боксом, фитнесом. Один из залов оснастят кардио- и силовыми тренажерами.