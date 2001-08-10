Благодаря мерам поддержки бизнеса в Макарове открылась первая кофейня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Своя пекарня" распахнула двери в феврале этого года и успела стать одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. В кофейне реализуют свежую выпечку и кондитерские изделия собственного производства, горячие напитки и молочные коктейли, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Предприниматель Любовь Янковская занимается хлебопекарным делом почти четверть века. С помощью мер поддержки удалось расширить семейный бизнес. Для пекарни приобрели оборудование и в разы увеличили ассортимент хлеба - с 2 до 17 наименований, хлебобулочных изделий - с 4 до 33 наименований. 1,9 млн рублей на покупку техники предпринимателю возместили из областного бюджета по программе перевооружения пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, районная администрация предоставила финансовую поддержку на строительство здания пекарни - 1млн рублей.
- Мы очень благодарны за помощь! На месте не стоим. Теперь в планах - запустить еще один цех по производству кондитерских изделий, хотим радовать макаровчан вкусным печеньем и пряниками. Также планируем открыть кулинарный цех по производству салатов и готовых обедов, - рассказала Любовь Янковская.
В ходе рабочей поездки в Макаровский район глава региона посетил новое предприятие, ознакомился с оснащением цеха и богатым ассортиментом выпечки, пообщался с владельцами и посетителями новой кофейни. Сейчас предприятие готовится к Пасхе и выпекает тонны куличей к одному из главных православных праздников.
- Прекрасно, что в разных уголках нашей области становится больше уютных мест, куда люди приходят отдохнуть. Самое главное - посетители довольны. Мы продолжим поддерживать наших сахалинских предпринимателей, чтобы такие кофейни становились сетью, - отметил Валерий Лимаренко.
Отметим, сахалинским предприятиям, занятым в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, предоставляют субсидии на возмещение затрат на перевозку муки, покупку топлива для хлебопечей, приобретение оборудования, в том числе, спецавтотранспорта. Кроме того, бизнесу компенсируют затраты на энергоносители.
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