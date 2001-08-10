В Южно-Сахалинске проверили соблюдение стандарта уборки дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий провели во дворах областного центра по улицам Чехова и Поповича, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В состав комиссии вошли представители регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции с участием координатора серебряных волонтеров ЖКХ, члена Общественной палаты Алёны Силачёвой.

Ответственность за соблюдение порядка на проверяемом участке несет управляющая организация "ЖЭУ-3". Так, специалисты оценили качество уборки дворов по нескольким критериям - отсутствие мусора в урнах и на контейнерных площадках, состояние входной группы, пешеходной зоны и детской площадки. Кроме того, члены комиссии обратили внимание на то, имеет ли дворник спецодежду и инвентарь.

- Обязанность управляющей компании - содержать в чистоте всю придомовую территорию. Если в ходе мониторинга соблюдения стандарта фиксируются значительные нарушения, то в адрес управляющей компании направляется замечание, которое необходимо устранить в кратчайшие сроки, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Юдина.

В целом специалисты отметили хорошее качество уборки, однако не обошлось без замечаний. Во дворе дома № 66 по улице Чехова оказалась сломана часть конструкции, огораживающей детскую площадку.

- Мы уже не в первый раз чиним данный забор. К сожалению, здесь многое зависит от уровня ответственности самих жильцов. Зачастую, подростки ломают части построек. Конечно, мы все это восстанавливаем, но тут уже всерьез можно говорить об административной ответственности лиц, нанесших вред, - подчеркнул директор ЖЭУ-3 Игорь Козма.

В мае мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий планируется провести в Томаринском и Долинском городских округах.