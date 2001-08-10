В Южно-Сахалинске проверили соблюдение стандарта уборки дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий провели во дворах областного центра по улицам Чехова и Поповича, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В состав комиссии вошли представители регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции с участием координатора серебряных волонтеров ЖКХ, члена Общественной палаты Алёны Силачёвой.
Ответственность за соблюдение порядка на проверяемом участке несет управляющая организация "ЖЭУ-3". Так, специалисты оценили качество уборки дворов по нескольким критериям - отсутствие мусора в урнах и на контейнерных площадках, состояние входной группы, пешеходной зоны и детской площадки. Кроме того, члены комиссии обратили внимание на то, имеет ли дворник спецодежду и инвентарь.
- Обязанность управляющей компании - содержать в чистоте всю придомовую территорию. Если в ходе мониторинга соблюдения стандарта фиксируются значительные нарушения, то в адрес управляющей компании направляется замечание, которое необходимо устранить в кратчайшие сроки, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Юдина.
В целом специалисты отметили хорошее качество уборки, однако не обошлось без замечаний. Во дворе дома № 66 по улице Чехова оказалась сломана часть конструкции, огораживающей детскую площадку.
- Мы уже не в первый раз чиним данный забор. К сожалению, здесь многое зависит от уровня ответственности самих жильцов. Зачастую, подростки ломают части построек. Конечно, мы все это восстанавливаем, но тут уже всерьез можно говорить об административной ответственности лиц, нанесших вред, - подчеркнул директор ЖЭУ-3 Игорь Козма.
В мае мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий планируется провести в Томаринском и Долинском городских округах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:04 Сегодня Заявки на участие в конкурсе по благоустройству территорий ТОС от южносахалинцев ждут до 17 апреля
11:16 Сегодня Старинные серебряные монеты, изъятые у гражданина США, передали в сахалинский краеведческий музей
10:10 Сегодня В СИЗО на два месяца отправили директора ДальНИИС Олега Пинского
10:29 Сегодня Воздух в Южно-Сахалинске станет в два раза чище
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:07 6 Апреля Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов
10:30 6 Апреля На Сахалине мигранту из Центральной Азии дали 12 лет за спонсирование терроризма
14:57 7 Апреля В семи детских садах Южно-Сахалинска оборудовали соляные комнаты
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?