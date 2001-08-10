55 семей в Макарове переедут в новостройки в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочую поездку в муниципалитет губернатор Валерий Лимаренко начал с посещения строительной площадки на улице Ленина. Здесь почти готов дом на 55 квартир для переселенцев из аварийного жилья и началось строительство еще одного - на 65 квартир, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новостройку Ленина, 9 планируется начать заселять осенью этого года. Сейчас ведутся работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения, утеплению фасада, разводке электрических сетей по всем подъездам и этажам. В квартирах уже начали штукатурить стены.
- Мы так долго ждали наш новый красивый дом. Спасибо большое, что есть такая программа! Мы уже проверили свои квартиры. Я буду жить в тринадцатой - для меня это счастливое число. Планировка очень удачная, наконец-то, будут две раздельные комнаты. Квартира светлая, окна выходят на разные стороны, - поделилась будущий новосел Наталья Полуэктова.
Напротив этого дома скоро возведут еще один. Сдать его планируют также в этом году, а заселить в начале 2024-го. В новостройки переедут люди из близлежащих аварийных домов. После они будут снесены и на их месте появятся еще два дома, что позволит полностью закрыть потребность жилье для переселенцев из аварийных домов в Макарове.
- В этом микрорайоне расселяем всех нуждающихся в райцентре. Есть еще потребность в селах. Там площадки под строительство уже тоже определены, подрядчики найдены, - сообщил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
В прошлом году наказы макаровчан, связанные с расселением из аварийного жилья, вошли в "Народную программу" развития Сахалинской области на ближайшие пять лет. Она была принята на региональной партийной конференции "Единой России" и во многом созвучна региональному проекту "Забота. Защита. Уважение", который реализуется на островах по инициативе главы области. Работа по выполнению наказов жителей продолжается, а часть уже исполнена.
- В ближайшие 3,5 года вопрос расселения уже признанного аварийным жилья на Сахалине и Курилах должен быть закрыт, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - С учетом федеральной поддержки стремитесь к опережению графиков. Люди годами ждут переезда из своих аварийных, непригодных для проживания домов в комфортные и современные.
Напомним, за успешную реализацию программы расселения аварийного жилья островной регион в прошлом году получил наибольший объем федеральной поддержки - более 10 миллиардов рублей. В этом году дополнительно на эти цели Сахалинской области выделят свыше 6 млрд рублей.
В 2022 году новоселье отметили более 4 тысяч островитян. Большинство переехали в новостройки, для остальных муниципалитеты приобрели квартиры на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость аварийных квартир. С начала 2023-го жилищные условия улучшили более 800 сахалинцев и курильчан. Всего в этом году квартирный вопрос смогут решить 5 тысяч островитян.
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