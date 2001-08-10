Сахалинский государственный университет включен в федеральную программу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в этом году СахГУ получит 158 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих стратегических проектов. Средства будут направлены на расширение научно-исследовательского и лабораторного комплексов вуза, привлечение ведущих ученых страны, подготовку кадров для региона, трансформацию образовательных программ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В результате отбора, проведенного среди университетов Дальневосточного федерального округа, Сахалинский государственный университет присоединился к программе «Приоритет-2030».

- При запуске программы «Приоритет-2030» по поручению Президента России Владимира Путина нам было важно максимально усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки. Для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учебы, работы и жизни молодежи. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в этом году уже 15 дальневосточных вузов получат гранты. В 2023 году по программе «Приоритет-2030» им будет направлено более 2,5 миллиарда рублей. Кроме этого, дальневосточный трек программы усилит в регионе связку науки, бизнеса, государства и общества, что отвечает целям Десятилетия науки и технологий, – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, дальневосточные университеты должны предложить такие условия для молодых специалистов, чтобы они могли учиться и улучшать качество жизни в родном регионе.

- Дальний Восток – это особый макрорегион со своей спецификой и уникальными вызовами, которые в том числе предстоит решать и университетам. В первую очередь важно сделать так, чтобы у выпускников дальневосточных школ была возможность для развития в родном регионе. Благодаря государственной поддержке по специальному треку программы «Приоритет-2030» местные вузы смогут решить стоящие перед ними задачи. В 2023 году в госпрограмме «Приоритет-2030» участвует уже почти половина университетов Дальневосточного федерального округа – 15 из 36. Приглашаем попробовать свои силы в последующих отборах и другие университеты ДФО, – прокомментировал глава Минобрнауки.

Согласно представленной стратегической программе развития, в ближайшие годы СахГУ должен стать международным образовательным и научно-исследовательским центром.

- Фактически мы создаем новый вуз. Кампус СахалинТех на базе островного университета будет включать в себя масштабную научную и образовательную инфраструктуру, полигоны для отработки технологических решений, десятки лабораторий и центров. Его задача – с учетом последних достижений, с помощью ведущих ученых страны готовить высококвалифицированные кадры для экономики области. Поэтому вуз будет тесно сотрудничать с индустриальными компаниями, увязывать программы обучения с их потребностями, в том числе и перспективными. Молодые сахалинцы и курильчане смогут, не выезжая за пределы региона, получать высококачественное современное образование по востребованным на рынке труда специальностям. А по окончании учебы они пойдут работать в самые передовые островные компании. Наша молодежь получит возможность для профессиональной самореализации, а регион – дополнительный стимул для развития, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В этом году в Южно-Сахалинске развернутся масштабные работы по строительству студенческого городка на 1500 человек и научно-образовательного комплекса.

В кампусе СахалинТех в фокусе особого внимания будут проекты, связанные с новыми энергоносителями, в том числе технологии возобновляемых источников энергии, аквабиоэкономика и марикультура, инженерная защита инфраструктурных объектов в опасных технологических зонах, разведка и добыча полезных ископаемых в глубоководном шельфе и подводная робототехника.

- Обновления коснутся и образовательных программ. Они будут посвящены изучению цифровой логистики, экономики и ресурсов Мирового океана, экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, регионального и международного туризма, - отметила исполняющая обязанности ректора СахГУ Мария Ганченкова.

Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России «Приоритет-2030» (нацпроект «Наука и университеты») реализуется совместно Министерством науки и высшего образования и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общий объем финансирования на 2022–2024 годы составит порядка 5,77 миллиардов рублей.

Программа «Приоритет-2030» реализуется Правительством по поручению Президента России. Сегодня она охватывает 129 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта. В 2023 году объем финансирования программы превысит 32 миллиарда рублей.