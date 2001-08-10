Южносахалинцев приглашают на чистые пятницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционная пятничная уборка состоится уже завтра, 14 апреля. Наводить порядок на улицах, в скверах и во дворах будут трудовые коллективы, управляющие компании. Принять участие в уборке приглашают также жителей города, в том числе, проживающих на территориях СНТ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как уточнил начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин, все желающие будут обеспечены уборочным инвентарем. Получить его можно будет завтра в рабочие часы в департаменте городского хозяйства по пр. Мира, 64а. Также инструменты для уборки могут получить председатели СНТ. Управляющие компании обеспечат жителей всем необходимым. Полигон твердых бытовых отходов в дни чистых пятниц принимает мусор бесплатно.
Напомним, апрель традиционно объявлен администрацией Южно-Сахалинска месячником по санитарной очистке и благоустройству города. За эти недели нужно по максимуму избавиться от мусора и смета, накопившегося за месяцы зимы, на дорогах, внутриквартальных проездах, пешеходных дорожках и тротуарах, свести к минимуму стихийные свалки, вычистить газоны и скверы.
Основное событие месяца чистоты намечено на 22 апреля — в этот день состоится общегородской субботник. Полигон ТБО в субботу будет принимать мусор от предприятий и жителей также бесплатно. В день субботника департамент городского хозяйства обеспечит участников уборочным инвентарем. Он будет доставлен на площадки, распределенные между трудовыми коллективами.
Желающие получить дополнительную информацию о возможном участии в мероприятиях месячника по санитарной очистке города могут обратиться по телефону 300-461, доб. 1-10.
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