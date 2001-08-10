В Сахалинской области начинается реализация крупных проектов по улучшению водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе в 2023 году почти в два раза увеличено финансирование мероприятий, призванных обеспечить население качественной питьевой водой, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Годом ранее в рамках федерального проекта "Чистая вода" и одноименной региональной программы было выделено 840 миллионов рублей. На эти деньги, в частности, завершены следующие проекты: строительство очистных сооружений на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструкция водозаборов в селе Горнозаводск и в планировочном районе Ново-Александровск, входящем в состав Южно-Сахалинска.

- В текущем году общая сумма с учетом финансирования из различных бюджетов и частных инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены, например, на реализацию проекта стратегического характера - возведение водозабора "Южный" мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Сейчас "РВК-Сахалин" ведет строительство сетей к месту размещения объекта. Водозабор обеспечит чистой водой 65 тысяч человек, проживающих в южной части города, будет способствовать созданию благоприятных условий для развития этой территории, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Началась прокладка сетей водопровода в западных районах Южно-Сахалинска. Сейчас общая протяженность сетей в этой части города менее 16 километров. В конце 2024 года, когда работы завершатся, она вырастет втрое, свыше 10 тысяч жителей Южно-Сахалинска будут подключены к централизованному водоснабжению.

Также в текущем году стартует реконструкция системы водоснабжения в селе Онор Смирныховского района. Здесь обустроят три водозаборные скважины, установят резервуары чистой воды, построят станцию водоподготовки, рассчитанную на 210 кубометров в сутки. Качественную воду к концу следующего года получат более 900 сельчан.

В селе Правда Холмского района начнется возведение блочно-модульной станции очистки воды производительностью на 500 кубометров в сутки. Окончание работ намечено на четвертый квартал 2024 года. В результате качественной водой будут обеспечены свыше 1600 человек.