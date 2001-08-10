Воздух в Южно-Сахалинске станет в два раза чище

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной центр вошел в федеральный проект "Чистый воздух". Стоит задача - до конца 2030 года вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу. Для этого газифицируют котельные и частный сектор, расширят использование экологически чистого транспорта, как общественного, так и личного, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Две трети загрязняющих выбросов в Южно-Сахалинске приходится на транспорт. Оставшуюся долю разделяют промышленность и печное отопление в частном секторе.

- Южно-Сахалинск был включен в перечень территорий, где проводится эксперимент в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Он стартует 1 сентября и продлится до конца 2030 года, - пояснил исполняющий обязанности министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов.

Оценивать состояние воздуха позволяет индекс загрязнения атмосферы. Благодаря работе по газификации островной столицы и всего региона удалось добиться положительной динамики этих показателей. В этом году должна заработать газовая водогрейная котельная мощностью 60 МВт. Планируется также перевести на экологически чистое топливо более 1300 автомобилей и впервые запустить каршеринг с 40 машинами на электротяге.

Большое внимание уделяется догазификации частных домов южносахалинцев. В ближайшие 3,5 года чистое топливо должно прийти в 6000 домовладений. Переход на газ не только избавит частный сектор от сажи, но и позволит сахалинцам сэкономить на отоплении.

- Эту зиму перезимовали чудесно! Осенью нас подключили к газу. Теперь холода нипочем. Выключатель повернул, и дома тепло, никаких ведер с углем таскать не надо, а потом убирать сажу. И по кошельку заметно - экономия в три раза, - поделилась жительница Южно-Сахалинска, пенсионерка Вера Кузнецова.

На втором этапе сделать воздух в Южно-Сахалинске чище позволит строительство объездной дороги. Тогда весь грузовой транспорт будет выведен из центра города. Кроме того, снижению концентрации вредных веществ в атмосфере способствует благоустройство и озеленение областного центра. Объемы этой работы наращивают с каждым годом.

- Чистый воздух - это, в первую очередь, здоровье людей. Мы последовательно и системно решаем задачу по улучшению экологической ситуации в Сахалинской области. Важнейшую роль в этой работе играет газификация, до конца 2025 года мы намерены достичь стопроцентных показателей. Островной регион - это удивительно красивая природа, и люди здесь имеют право дышать чистым воздухом, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.