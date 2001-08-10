Воздух в Южно-Сахалинске станет в два раза чище
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной центр вошел в федеральный проект "Чистый воздух". Стоит задача - до конца 2030 года вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу. Для этого газифицируют котельные и частный сектор, расширят использование экологически чистого транспорта, как общественного, так и личного, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Две трети загрязняющих выбросов в Южно-Сахалинске приходится на транспорт. Оставшуюся долю разделяют промышленность и печное отопление в частном секторе.
- Южно-Сахалинск был включен в перечень территорий, где проводится эксперимент в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Он стартует 1 сентября и продлится до конца 2030 года, - пояснил исполняющий обязанности министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов.
Оценивать состояние воздуха позволяет индекс загрязнения атмосферы. Благодаря работе по газификации островной столицы и всего региона удалось добиться положительной динамики этих показателей. В этом году должна заработать газовая водогрейная котельная мощностью 60 МВт. Планируется также перевести на экологически чистое топливо более 1300 автомобилей и впервые запустить каршеринг с 40 машинами на электротяге.
Большое внимание уделяется догазификации частных домов южносахалинцев. В ближайшие 3,5 года чистое топливо должно прийти в 6000 домовладений. Переход на газ не только избавит частный сектор от сажи, но и позволит сахалинцам сэкономить на отоплении.
- Эту зиму перезимовали чудесно! Осенью нас подключили к газу. Теперь холода нипочем. Выключатель повернул, и дома тепло, никаких ведер с углем таскать не надо, а потом убирать сажу. И по кошельку заметно - экономия в три раза, - поделилась жительница Южно-Сахалинска, пенсионерка Вера Кузнецова.
На втором этапе сделать воздух в Южно-Сахалинске чище позволит строительство объездной дороги. Тогда весь грузовой транспорт будет выведен из центра города. Кроме того, снижению концентрации вредных веществ в атмосфере способствует благоустройство и озеленение областного центра. Объемы этой работы наращивают с каждым годом.
- Чистый воздух - это, в первую очередь, здоровье людей. Мы последовательно и системно решаем задачу по улучшению экологической ситуации в Сахалинской области. Важнейшую роль в этой работе играет газификация, до конца 2025 года мы намерены достичь стопроцентных показателей. Островной регион - это удивительно красивая природа, и люди здесь имеют право дышать чистым воздухом, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:04 Сегодня Заявки на участие в конкурсе по благоустройству территорий ТОС от южносахалинцев ждут до 17 апреля
10:10 Сегодня В СИЗО на два месяца отправили директора ДальНИИС Олега Пинского
10:29 Сегодня Воздух в Южно-Сахалинске станет в два раза чище
11:16 Сегодня Старинные серебряные монеты, изъятые у гражданина США, передали в сахалинский краеведческий музей
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:07 6 Апреля Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов
10:30 6 Апреля На Сахалине мигранту из Центральной Азии дали 12 лет за спонсирование терроризма
14:57 7 Апреля В семи детских садах Южно-Сахалинска оборудовали соляные комнаты
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?