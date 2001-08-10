Валерий Лимаренко встретился с прибывшими в отпуск мобилизованными сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча губернатора Сахалинской области с военнослужащими состоялась в стенах регионального правительства. На мероприятии были подняты вопросы поддержки участников специальной военной операции. Стало известно о приобретении дополнительных технических средств для быта и связи. Кроме того, бойцы рассказали о необходимости увеличения объемов поставок фруктов и овощей в зону проведения СВО, покупки для военнослужащих поливитаминных комплексов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я глубоко убежден, что вы являетесь лучшим примером для всех нас. Каждый день, защищая рубежи нашей Родины, вы проявляете безграничное мужество и отвагу. В свою очередь все, находящиеся в тылу, должны заботиться о том, чтобы вам и вашим боевым товарищам была оказана вся необходимая помощь. Для этого областные власти, социально ответственный бизнес и волонтеры в ежедневном режиме занимаются вопросами снабжения наших защитников. По заявкам военного командования в зону СВО налажены поставки обмундирования, технических средства, предметов быта, продуктов, медикаментов. В работу идут все просьбы армии. Не менее важный вопрос и организация ваших отпусков на малой родине. Пока вы здесь, вы должны иметь возможность пройти, при необходимости, медицинские обследования, получить врачебную и социальную помощь. Именно поэтому я поручил главам районов на регулярной основе встречаться с бойцами, прибывающими на отдых с зоны специальной военной операции, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Мобилизованные сахалинцы сообщили главе региона, что их отпуск в общей сложности продлится 20 дней. На острове военнослужащие хотят как можно больше времени провести с женами и детьми.

– Больше всего на линии фронта нас поддерживают весточки из дома, а также теплые слова от наших земляков. Безумно приятно получать письма от детей, общаться с родственниками. Очень важны телемосты с Сахалином. Возможность услышать и увидеть родного человека – бесценна. Этот сахалинский опыт очень нравится и бойцам из других регионов, они хотят, чтоб их власти организовали нечто подобное, – рассказал главе региона один из бойцов.

– Отношения в коллективе у нас отличные. Мы уже, можно сказать, породнились. Отдельно хочется поблагодарить командиров. Всегда чувствуем их заботу и товарищеское плечо. Это особенно важно, когда находишься на боевой позиции, – добавил другой военнослужащий.

Отдельной темой встречи стал вопрос организации питания мобилизованных. Губернатор поинтересовался, в чем сегодня нуждаются островные бойцы.

– В принципе, у нас все есть. В целом питание хорошее. Но сейчас весна, поэтому нам не хватает витаминов. Хотелось больше фруктов и овощей. Поливитаминные комплексы были бы тоже очень кстати, – отметил один из участников мероприятия.

Также в ходе мероприятия стало известно, что областные власти направят в зону проведения СВО крупную партию технических средств для быта и связи. Ранее о такой необходимости главе региона сообщали сами бойцы. В заявку, оформленной совместно с военным командованием, включили десятки наименований.

Напомним, Сахалинская область последовательно, начиная с ноября, прорабатывала с федеральными ведомствами возможность организации отпуска для мобилизованных. Губернатор Валерий Лимаренко первым из руководителей субъектов Федерации поставил перед руководством Министерства обороны вопрос о необходимости отпусков для бойцов. По его мнению, воинам необходим отдых в кругу семьи и друзей. Это не только поднимет их боевой дух, но и будет справедливым по отношению к их близким, скучающим и переживающим за родных.