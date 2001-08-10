Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе №13 им. П.А. Леонова г. Южно-Сахалинска сегодня было особенно патриотично. При поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области в учебных заведениях региона активистами «Поискового движения России» продолжается проведение "Уроков мужества", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Ребятам показали фильм о работе поискового отряда в Смирныховском районе и о военно-исторической реконструкция первого боя советских и японских войск – штурм полицейского поста Хандаса.

Вера Костенко, волонтёр поискового движения, рассказала ребятам про события, во время которых на Сахалине в августе 1945 года погибло более 2000 человек. Большая часть из них была захоронена, но, к сожалению, до сих пор остались солдаты, которые не преданы земле. Задача наших поисковиков найти тех, кто пропал без вести, кто остался лежать на поле боя и захоронить их со всеми воинскими почестями.

«Необходимо рассказывать молодёжи о том, какими героями были их предки и о тех героях, которые сейчас защищают нашу страну, чтобы дети из первых уст слышали о подвигах солдат. На таких мероприятиях мы транслируем историческую правду, которую сегодня пытаются переписать, удалить. И только мы можем донести истину до наших детей», –сказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.

Также гостем школьников стал участник СВО с позывным «Масон», который находится на реабилитации после сложного ранения. Виталий рассказал ребятам про быт бойцов, о том, как важно быть физически подготовленным, чтобы уметь преодолевать длинные расстояния с тяжелым рюкзаком по пересеченной местности. Ребята не только слушали, но и активно задавали самые разные вопросы о земляках, оружии и снаряжении, бытовых условиях бойцов. Живо интересовались о том, как Масон уходил на фронт с друзьями-казаками, как отнеслись к этому родные и было ли страшно. Порадовал гость и юнармейцев, находящихся в зале, рассказом истории с участием Юлиана Красавина, наставника сахалинской Юнармии, с которым они служат бок о бок на СВО.

«Упорный труд при подготовке на полигоне и занятия физической культурой мне очень пригодились там, а элементы тактической медицины не раз спасали жизнь. Однажды мы делали разведку боем и пришлось возвращаться через минное поле–конечно, не обошлось без ранений, но благодаря навыкам быстрой скорой помощи, которой нас обучали волонтёры, смогли оказать мгновенную помощь и вернутся без потерь», –рассказал наш Герой, планирующий вернутся назад к своим в скором времени.

В рамках национального проекта «Образование» во всех учебных учреждениях региона систематически проводятся «Уроки мужества». Гостями молодёжи становятся представители патриотических организаций, поисковики, участники СВО, а также ветерана Великой отечественной Войны.