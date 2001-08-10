В Южно-Сахалинске активно ремонтируют подъезды многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском округе активизирована работа по приведению в порядок подъездов и входных групп домов. На сегодняшний день в администрацию Южно-Сахалинска поступило 84 заявки от управляющих компаний для участия в конкурсном отборе для получения субсидии, также УК выполнят ремонт в рамках тарифа на содержание общедомового имущества. Работы на некоторых адресах уже начаты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С прошлой недели сотрудники УК «ЖЭУ-8» приводят в порядок четыре подъезда многоквартирного дома по ул. Ленина, 303. Работы начали с очистки разрушенных поверхностей, к примеру, уборки отслоившейся штукатурки.
- Далее в рамках косметического ремонта произведут зачистку и оштукатуривание. После выравнивания будет сплошная окраска потолков, перил, стен. Цвета будут выбраны с учетом пожеланий жителей, - рассказал мастер участка ООО «ЖЭУ-8» Рафкат Субханкулов.
В бригаде - два штукатура-маляра, плотник и электрик, который следит за заменой светильников, а также упорядочивает провода провайдеров.
Плотник ООО «ЖЭУ-8» Юрий Лаврентьев следит за состоянием тамбурных дверей.
- В первом подъезде уже оценил, что дверь нужно заменить полностью, во втором, к примеру, обойдусь своими силами - отремонтирую, подстрогаю и верну на место, все за один день, - делится работник.
Также специалисты УК «ЖЭУ-8» сейчас работают в подъездах дома по адресу: ул. Амурская, 182. Далее ремонты им предстоит провести в доме по ул. Емельянова, 27.
На сегодняшний день в администрацию поступило 84 заявки от управляющих компаний на ремонт 254 подъездов и 16 входных групп.
Работы в подъездах ведутся по нескольким направлениям. Кроме ремонта за счет субсидий из областного и местного бюджетов, это предусмотренные управляющими компаниями мероприятия в рамках тарифа за содержание и ремонт мест общего пользования.
Так, в доме по адресу Пуркаева, 31, работы провели год назад в рамках планового ремонта.
- Штукатурили стены, произвели побелку, покраску перил и стен, мусоропровода. И сейчас здесь все в хорошем состоянии, нет никаких надписей, жильцы следят за чистотой - спасибо им, ведь от их сознательности все зависит. В этом году по их просьбе мы заменили все почтовые ящики, - рассказала генеральный директор ООО «Аврора» Наталья Банторина. В ближайших планах у УК - работы в доме по ул.Комсомольской, 298. По ряду других адресов компания готовит документы для получения субсидии.
Напомним, что в 2023 году администрация Южно-Сахалинска присоединилась к новому проекту «Наш двор. Наш подъезд», инициированный секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором области Валерием Лимаренко. На уровне муниципалитета проект поддержан мэром Сергеем Надсадиным. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний планируется привести в порядок подъезды около 500 многоквартирных домов.
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