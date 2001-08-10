Новую партию окопных свечей для бойцов СВО подготовили волонтеры Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новую партию из 300 окопных свечей в рамках проекта «Сопричастность» передали в пункт сбора гуманитарной помощи серебряные волонтеры Южно-Сахалинска. На днях коробки с ними отправят в зону СВО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы не можем остаться в стороне и подготовили свой небольшой вклад в поддержку наших бойцов, которые находятся в зоне СВО. Это новая партия окопных свечей, которые очень нужны нашим ребятам. В подтверждение этого мы даже получаем видео, как используются наши самодельные изделия в полевых условиях, - рассказала председатель сахалинского отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Лира Денисова. - Нам помогало очень много людей, и мы искренне всем благодарны. Кто-то собирал необходимые материалы, кто-то делал свечи, каждый внес частичку своего сердца, чтобы помочь нашим бойцам и приблизить нашу общую победу.

Серебряные волонтеры - члены регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» являются активными участниками проекта «Сопричастность». Ранее они собирали теплые вещи и медикаменты, вязали носки, оказывали финансовую поддержку, собирали продуктовые наборы, и уже не раз изготавливали блиндажные свечи для бойцов в зоне СВО.

- Сейчас мы отправляем уже шестую партию окопных свечей, для их изготовления был объявлен сбор металлических банок и парафина. Наши серебряные волонтеры активно участвовали, кто-то собирал тару, кто-то готовил картон для фитилей, вместе топили парафин. Очень много человек вложили свою душу в это мероприятие. Для нас крайне важно проявить сопричастность, ведь там наши ребята, чьи-то мужья, сыновья, отцы, которых все очень любят и ждут, - поделилась серебряный волонтер Наталья Дядык.