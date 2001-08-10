Тихоокеанское
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15:37, | Новости общества Сахалина и Курил

13 апреля в Санаторном и Синегорске состоится выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 апреля в Санаторном и Синегорске состоится выездная торговля, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Свою продукцию представят ИП Рыжиков Е.А. (сыры, колбасы производства Беларусь), ИП Гасанов Т.А. (фрукты в ассортименте), ЛПХ Панасенко Н.А. (мед в ассортименте), АО «Мерси Агро Сахалин» (свинина), ИП Довудов С.Б. (сухофрукты, орехи):

- торговля в Синегорске будет осуществляться по ул. Коммунистической, 42 с 10.00 до 13.00;

- в с. Санаторном — около магазина «Продукты», с 13.30 до 15.00.

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